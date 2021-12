Naples : Le responsable du secteur médical en dit plus sur la blessure de Kalidou Koulibaly et sur son retour

Le Docteur Raffaele Canonico, chef du service médical du Napoli, a donné un bilan plus large sur la blessure de Kalidou Koulibaly.



Mercredi soir, alors qu’il se dirigeait vers une nouvelle victoire en Championnat face à Sassuolo en menant 2-0 au bout de 70 minutes de jeu, le Napoli a été rejoint in extrémis et donc contraint au match nul (2-2). De plus, au cours de cette rencontre, un coup est venu frustrer beaucoup plus la soirée de l’équipe entraînée par Luciano Spalletti.



En voulant ressortir de son propre camp, Kalidou Koulibaly a ressenti des douleurs à une cuisse avant de céder sa place à la 80e. Au lendemain des faits, des examens supplémentaires ont révélé que le défenseur international sénégalais (30 ans, 53 sélections) souffrait d’une élongation de second degré au niveau du biceps fémoral de la cuisse gauche.



Un coup qui devra forcer le Sénégalais à rester sur la touche environ un mois. Et une blessure qui a donc soulevé une grosse inquiétude à Naples, où le joueur n’a manqué qu’une seule rencontre cette saison, et dans l’Équipe Nationale du Sénégal, qui se prépare à disputer la 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations au Cameroun (6 janvier-22 février 2022).



Ce jeudi, le responsable du secteur médical du Napoli a été interrogé sur l’état physique de plusieurs de ses joueurs. Parmi eux, Koulibaly. « Nous avons déjà commencé le processus de rééducation. Maintenant, il faudra du temps pour le revoir sur les terrains, malheureusement c’est une blessure musculaire. C’est assez courant à ce stade de la saison », a indiqué Raffaele Canonico.



Et de poursuivre. « La question que tout le monde se pose est « quand est-ce qu’il pourra revenir ? ». Nous donnons toujours un temps précis en terme d’indisponibilité de nos joueurs. Pour une blessure comme celle-ci, cela prend en moyenne cinq semaines ou moins que ça. Sera t-il prêt dans 16 jours pour l’AC Milan ? C’est très peu probable. »



Si tout se passe comme prévu et compte tenu des capacités de récupération ou de réathlétisation du joueur, Kalidou Koulibaly reviendra donc en 2022 soit le 6 janvier face à la Juventus et devrait être en mesure d’aller à la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal.