Naples sauvé par un doublé de Victor Osimhen à Leicester en Ligue Europa

Malmené sur la pelouse de Leicester, jeudi, le club italien a réussi à obtenir le nul (2-2) grâce à deux réalisations de l'ancien buteur du LOSC en fin de deuxième période.







Après un excellent début de Championnat avec trois victoires lors des trois premiers matches, Naples a souffert sur la pelouse de Leicester, qui a mené deux fois au score. Mais les Italiens n'ont jamais renoncé dans ce sommet du groupe C, et malgré la pression du public, ont réussi à chaque fois à revenir au score (2-2).





L'homme de cette belle soirée s'appelle Victor Osimhen, l'attaquant nigérian. Auteur des deux buts (le premier du pied, le second de la tête après une incroyable extension), l'ancien Lillois a ouvert son compteur cette saison. Koulibaly, Zambo-Anguissa et Malcuit étaient également titulaires pour Naples.





Özil buteur

Dans le groupe D, Francfort a été tenu en échec, à domicile, par Fenerbahçe (1-1). C'est Özil qui a marqué le but de l'équipe turque, son premier depuis son arrivée au club. Dans l'autre match du groupe, entre l'Olympiakos et le Royal Antwerp, c'est le club grec qui s'est imposé 2-1 avec un but d'un ancien du Championnat de France, Youssef El-Arabi, qui a joué à Caen. À noter que Yann M'vila était titulaire, et qu'il a été remplacé en seconde période par Mathieu Valbuena.