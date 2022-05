Napoli – Spalletti : «Oui j’ai menacé de faire ça si Koulibaly est vendu»

Comme lors de chaque mercato estival, le Napoli devra encore s’employer pour tenter de convaincre Kalidou Koulibaly, ardemment courtisé par le Barça, de rester dans le Partenopei. Si le président n’a pas fermé à la porte à un départ du capitaine des Lions de la Téranga, l’entraîneur napolitain lui, est prêt à tout pour retenir le Champion d’Afrique sénégalais.



Présent en conférence de presse ce vendredi, Luciano Spalletti a évoqué l’avenir du patron de sa défense de plus en plus annoncé en partance au FC Barcelone l’été prochain. Le tacticien italien se veut clair et précis : «Koulibaly à mon avis n’est pas à vendre, tout comme la saison dernière où j’ai menacé de m’enchaîner aux portes s’il était vendu. Je recommence ! », argue d’abord Spalletti, qui n’a manqué de superlatif pour poursuivre, louant les qualités de Kalidou Koulibaly.



«C’est un joueur toujours prêt à donner un coup de main, sait où intervenir et comment élever le niveau, il fait ce qu’il faut. Nous voulons avoir une autre saison importante, donc il ne peut pas être vendu. Les gens disent que vous pouvez avoir un joueur plus jeune, mais vous ne pouvez pas acheter un leader qui s’est développé ici pendant tant d’années, qui vit et respire la ville et redonne cette passion sur le terrain. Kalidou n’est pas le même que les autres pour de nombreuses raisons, il a donc besoin d’une attention particulière. Ce sont toutes des choses dont nous discuterons au cours des prochains jours».



Le message est donc clair. Xavi Hernandez et les dirigeants blaugranas devront d’abord passer sur le corps de Luciano Spalletti s’ils veulent signer le patron de la défense du Napoli cet été. Affaire à suivre…