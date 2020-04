Nasri brise le silence: “Je n'ai pas disparu, c’est n’importe quoi”

Samir Nasri, joueur

Rumeurs balayées. Dans un entretien accordé sur Instagram au journaliste de L’Équipe, Bertrand Latour, Samir Nasri a livré une mise au point limpide. Oui, le Français a toujours son esprit à Anderlecht et suit le programme d’entraînement qui lui a été remis. “Je parle tous les jours avec le le chef du staff médical et j'échange aussi avec Vincent Kompany.”

“Il ne se passe rien, arrêtez de dire n’importe quoi dans les médias”. Samir Nasri n’a pas du tout apprécié les récents articles parus dans la presse et relatant une communication rompue avec le Sporting. Accusé de ne donner aucun signe de vie depuis Dubaï où il est actuellement confiné, l'ancien Marseillais a répondu publiquement et (très) clairement.

“Envie de passer un coup de gueule”

“J'ai limite envie de passer un coup de gueule. T'as déjà vu quelqu’un qui disparaît comme ça et ne donne plus signe de vie?”, s’agace Nasri. “Je parle tous les jours avec le chef du staff médical, c’est lui qui me transmet les séances d’entraînement que je dois suivre. J'échange également avec Vincent Kompany, arrêtez avec vos spéculations. J'attends simplement de voir si la saison va reprendre et si les play-offs seront disputés. Après, on verra ce qui se passe pour l'année prochaine. Ce n’est pas le moment de parler de ça.”





L'aventure de Nasri au Lotto Park ne devrait pas être prolongée. Son salaire pèse lourd et l’ancien Bleu n’a jamais répondu aux énormes attentes placées en lui. Il a enchaîné les couacs physiques et n’a débuté que six rencontres sous la vareuse mauve.