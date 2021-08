Nasser al-Khelaïfi fait le point sur le dossier Mbappé : "Pour Kylian, notre position n'a pas changé"

En marge du tirage au sort de la phase de groupes de la Ligue des champions, Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, a assuré que la volonté de son club n'a pas varié sur un éventuel départ de Kylian Mbappé au Real Madrid.





"Paris retrouve Manchester City dans un groupe qui paraît difficile.

Oui, c'est la Ligue des champions, la meilleure compétition de clubs au monde. On veut jouer des grands matches. Si on veut aller au bout, on doit gagner contre tout le monde, bien se préparer, bien se concentrer.





L'objectif est clairement la victoire finale ?

On veut gagner chaque match. On procède étape par étape pour aller le plus dans cette compétition. Mais en Ligue des champions, toutes les équipes sont prêtes... Ce n'est pas facile.





Cet effectif composé de stars, avec l'arrivée de Messi, vous donne forcément des ambitions encore supérieures.

C'est sûr. Notre objectif est clair. Mais pour gagner la Ligue des champions, il faut être à fond tout le temps, en Ligue 1 aussi, la semaine prochaine contre Reims, et tous les week-ends ensuite.





Pour aller au bout...

Exactement.





Où en est la situation de Kylian Mbappé que le Real veut recruter ?