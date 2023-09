Natation : près de 600 participants pour la traversée Dakar-Gorée

La 34e édition de la traversée Dakar-Gorée se tient ce dimanche 24 septembre. La Fédération sénégalaise de natation et sauvegarde (FSNS), organisatrice de la course, attend près de 600 participants.





Ces derniers seront répartis en deux catégories. Selon le président de la FSNS, Magatte Dièye, la course A, réservée aux professionnels, s’étendra sur 5200 mètres et partira de la Voile d’or. Ce dernier indique que la course B, qui réunit les amateurs, devrait compter près de 400 nageurs.