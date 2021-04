National 1,10e journée: Duc-Jaraaf, derby de la capitale

Leur rivalité date de plusieurs années. Leur rencontre est l'un derby les plus attendus de la saison. Le Dakar université club (Duc) et le Jaraaf disputent le leadership de la capitale et leur confrontation est l'un des derbys les plus attendus du national 1 féminin.

Les deux équipes se retrouvent ce samedi, au stadium Marius Ndiaye, pour le compte de la 10e journée. Même si le Duc semble prendre, ces dernières années, une certaine ascendance sur les Médinoises, leur confrontation promet toujours de rudes duels.





C'est sans doute l'attraction de cette journée.

Cette rencontre s'annonce aussi comme une revanche pour le Jaraaf qui avait perdu la manche devant les duchesse par 69-42.