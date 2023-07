National 1 : Niarry Tally sacré champion face à RS Yoff

Déjà promus en Ligue 2 pour la saison prochaine, Niarry Tally Grand Dakar Biscuiterie (NGB) et Renaissance Sportive Yoff se sont affrontés ce samedi au stade Lat Dior de Thiès pour la finale de National 1. Et ce sont les Galactiques de Niarry Tally qui ont remporté le trophée en battant le RS Yoff (2-1). C'est Abdoulaye Aidara Mancabo qui a ouvert le score à la 32ème minute sur penalty, suite à une faute du gardien de RS Yoff sur un attaquant de Niarry Tally. En seconde période, NGB double la mise à la 62ème minute grâce à un coup franc bien exécuté par Albert Bougazelli, bien repris par Ibrahima Sonko.



Malgré la réduction du score de RS Yoff par Alioune Dahaba (67ème), Niarry Tally a réussi à conserver son avance et remporter le titre de champion de National 1. Les « Galactiques » succèdent ainsi aux HLM de Dakar, sacrés champions la saison dernière.