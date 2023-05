National: Habib Beye en course pour le titre de meilleur entraîneur de la saison

Habib Beye est nommé parmi les trois meilleurs entraîneurs du championnat de National de la saison 2022/2023. Arrivé en 2021 comme intérimaire, Beye a très vite imposé sa marque au sein du Red Star.





En course pour accrocher l'une des deux premières places synonyme d'accession en division supérieure, l'ex capitaine de l'OM sera en course avec Stefan Le Mignan de US Concarneau et Gregory Poirier de Martigues.