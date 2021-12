Navétanes à Rufisque : Voici l’identité de la première victime des violences

La demi-finale qui opposait ce lundi l’ASC Thiawlene et l’ASC Guiff a viré au drame. Au moins 1 mort et plusieurs blessés ont été dénombrés selon un bilan provisoire.



D’après des informations parvenues à Seneweb, le défunt se nomme Amadou Ndiaye et il est âgé de 20 ans.



Pour rappel, le match entre l’ASC Thiawlene et l’ASC Guiff a été interrompu après le but marqué par Guiff. Des supporters en furie ont décidé de mettre fin à la manifestation sportive.



S’en est suivie une bousculade monstre qui a occasionné l'effondrement d'un pan du mur du stade. Une partie du gazon a aussi été brûlée par une foule en furie.



D’ailleurs, depuis quelques heures, le centre de Santé “Hopital Gueedj” est submergé par de nombreux blessés.



Des échauffourées ont également été notées entre des supporters et les forces de l'ordre.