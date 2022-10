Navétanes : La police met la main sur un vaste trafic de pièces d’état-civil, le prévenu mouille des dirigeants…

L'imprimeur, connu sous les initiales I.D, confectionnait de faux extraits de naissance pour des joueurs d’équipe de Navétane. L'homme, qui accomplissait cette tâche sur demande des dirigeants des équipes de football, a été arrêté par la police de Sicap Mbao.



D'après Les Échos, c'est lors d’une opération de patrouille que la police de Diamaguène Sicap Mbao a démantelé ce trafic.



Pour ne pas éveiller les soupçons, c'est en tenue civile que les policiers ont procédé en observant de loin les mouvements de la foule qui semblaient louche dans le quartier Guy Gi.



C'est ainsi qu'ils ont aperçu I.D, imprimeur de profession et âgé de 56 ans, qui s’affairait autour d’une pile de paperasses avec un garçon nommé O.F.



Ils se sont alors fondus dans la masse pour voir de plus près ce qui ce que l'imprimeur tramait. "Ce dernier ne se doutait de rien et remplissait à la va-vite des papiers administratifs dans la rue devant le jeune garçon. Les policiers ont surgi alors devant lui et l’ont interpellé", rapporte le quotidien d'information.



Après une fouille minutieuse, les limiers découvrent sur lui une trentaine de faux extraits de naissance vierges et cachetés, des cachets d’officier d’état civil des communes de Keur Massar, de Wakhinane Nimzatt, de Yeumbeul Nord, de Rufisque et un cachet nominatif d’un médecin officiant à Thiaroye gare. Sans oublier trois volets d’acte de naissance, 17 livrets de famille vierges et cachetés ainsi que de l’encre indélébile.



Il avoue avoir agi sous la demande des secrétaires et autres dirigeants d'équipes pour le compte des joueurs de navétanes envoyés auprès de lui en échange de la modique somme de... 300.000fcfa



Il a été déféré au parquet ainsi que le jeune joueur de Navétane, O.F, pour faux et usage de faux et usurpation de fonction.