NBA : À 36 ANS, JOAKIM NOAH PREND SA RETRAITE

Voilà une nouvelle qui ne surprendra personne : Joakim Noah prend sa retraite.





C’est ce que rapporte Shams Charania de The Athletic et Stadium. Âgé de 36 ans, le fils de Yannick avait été libéré par les Clippers en décembre dernier. «Quelle illustre carrière pour Joakim, qui a commencé avec deux titres nationaux à l'Université de Floride (2016, 2007), pour devenir joueur défensif de l'année NBA (2014) et finalement devenir l'un des joueurs les plus passionnés et les plus fougueux de notre sport, avait déclaré son agent, Bill Duffy, sur ESPN. J'ai eu l'honneur de représenter Joakim tout au long de son parcours.» Deux fois All Star (2013, 2014) et médaillé d’argent avec les Bleus à l’Euro 2011, Noah est passé par Chicago (2007-16), New York (2016-18), Memphis (2018-19) et enfin les L.A. Clippers (2020) au cours de sa carrière NBA (672 matches). D'après Shams Charania, de The Athletic et Stadium, il pourrait signer à Chicago pour se retirer symboliquement en tant que joueur des Bulls.