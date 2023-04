Nba Academy Showcase : Pépinière de jeunes talents de basketteurs

La première édition de la Nba academy showcase africa a été lancée, hier, à Saly (Mbour). Ce tournoi de basket est un gala qui regroupe 71 jeunes issues de 26 pays de différentes academy notamment de la Nba du continent.





Au programme de quatre jours de compétition, une série de matchs de gala entre six équipes dont trois proviennent des jeunes de la Nba Academy Africa. Mountain Stars Basketball et les pensionnaires des centres Seid Academy (Sports for Education and Economic Development) basés au Sénégal et de la Nba Academy Latin America nichée au Mexique. Des rencontres qui se joueront sous le regard d’une vingtaine de scouts de clubs de Nba et d’universités.







‘’Beaucoup de scouts viennent en Afrique à la quête de la perle rare. Avec cet événement, nous voulons aider les jeunes à d'abord développer leur talent puis de maximiser leurs chances pour intégrer un jour la Nba. Nous voulons à travers cette activité que ces talents n'aient plus besoin de faire une transition vers l'Europe ou les Etats-Unis mais qu'ils intègrent directement la Nba. C'est bel et bien possible’’, a fait savoir Franck Traoré, responsable des opérations à Nba Africa.







Selon Franck Kanouté, ‘’la Nba Academy est un programme de développement du basket élite qui offre aux meilleurs espoirs hors États-Unis une approche pluridisciplinaire du développement des joueurs et un cadre clairement défini leur permettent de maximiser leur potentiel.’’