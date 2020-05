NBA : Adam Silver Vise le 31 juillet pour la reprise de la saison

Le grand patron de la NBA a coché la date du 31 juillet pour reprendre la saison 2019-20, à l'arrêt depuis la mi-mars.











Retour aux affaires pour la NBA ? Ça se précise… Divers scénarios sont encore à l’étude en termes de formule, alors que l’Association a déjà annoncé être en discussion avec Disney pour s’établir à Orlando le cas échéant, dans une sorte de bulle qui serait le plus hermétique possible, sans public évidemment mais peut-être avec la famille proche des joueurs. Reste à savoir quand la saison 2019-20 pourrait reprendre. On a un temps évoqué la mi-juillet. Selon Shams Charania de The Athletic, Adam Silver a toutefois coché le 31 juillet dans son calendrier. C’est en effet la date que le grand patron de la NBA a donné en guise d’objectif lors d’une réunion du «Board of Governors». D’après ESPN, ledit «Board of Governors», réunissant les patrons de clubs, aura l’occasion de voter pour un projet de fin de saison à Disney World pas plus tard que jeudi.





Adrian Wojnarowski n’a d'ailleurs que peu de doutes quant à l’issue de ce vote, les propriétaires étant, dit-il, majoritairement favorables aux idées de M. Silver. Il est question d’un plateau de 20-22 équipes (sur 30) qui seraient invitées à la fête en Floride. Shams Charania rapporte toutefois que quatre scénarios ont été évoqués devant les propriétaires : 16 équipes invités et on passerait donc directement aux play-offs, 20 équipes avec des matches de poules, 22 équipes avec quelques matches de saison régulière et un mini-tournoi pour les derniers tickets en play-offs, ou enfin les 30 franchises pour terminer une saison régulière à 72 matches (au lieu de 82). A noter que les GM, sondés par la NBA, sont majoritairement pour reprendre à 16, directement en play-offs. La NBA est à l’arrêt depuis le 11 mars dernier pour cause de la crise du Covid-19.