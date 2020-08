NBA : Clippers et Denver finissent mieux que Portland et Utah





Les fins de match ont souri aux Clippers et aux Nuggets, vainqueurs respectifs des Blazers et du Jazz, samedi dans la bulle de Disney World où se poursuit la saison.













Les Blazers manquent le coche





Portland espérait bien profiter de l'absence de Kawhi Leonard, ménagé côté Clippers dont les matches sont sans enjeu, pour s'imposer et ainsi asseoir sa 9e position à l'Ouest. Sauf que Los Angeles n'a rien lâché (122-120). Fait rare, Damian Lillard a craqué dans les dernières secondes, son moment à lui pourtant, en ratant deux lancers francs qui auraient pu redonner l'avantage aux siens, sous les yeux hilares de Paul George et de Patrick Beverley, intenable chambreur sur le banc de L.A. Il a ensuite manqué une dernière tentative derrière l'arc (2 sur 10 au total), pour finir à 22 points.









«Je ne suis pas offensé par cela. Ça démontre surtout à quel point cela leur a fait mal, ce que je leur ai fait subir auparavant dans ces situations. Beverley, je l'ai déjà renvoyé à la maison... George c'était l'an passé en play-offs», a réagi Lillard. Malgré ce revers, les Blazers, où CJ McCollum a en revanche été excellent (29 pts, 8 passes), conservent un petit matelas sur les autres prétendants à la 9e place synonyme de barrage contre Memphis (8e), même si Phoenix peut s'en approcher en cas de victoire contre Miami en soirée. Les Clippers, qui consolident un peu plus leur 2e place à l'Ouest, ont pu compter sur Paul George (21 pts, 6 rbds), bien aidé par Landry Shamet (19 pts) et Reggie Jackson (17 pts) titulaires d'un soir, en l'absence également de Beverley (mollet) et Montrezl Harrell (deuil).









Denver a eu les nerfs plus solides





Le duo Nikola Jokic/Jamal Murray a été déterminant en fin de match et durant les deux prolongations pour permettre à Denver de venir à bout de Utah (134-132). Le premier a notamment réussi 12 de ses 30 points (11 rebonds, 7 passes) dans la première prolongation, arrachant la seconde d'un panier à 3 centièmes du buzzer, finalement validé malgré un bug du chrono qui ne s'est pas déclenché. Le second, pour son premier match dans la bulle, a lui réussi 23 points (12 rebonds, 8 passes), dont 5 dans le 2e overtime.









Il a fallu ces conjonctions de talent pour avoir le dernier mot face à Donovan Mitchell (35 points, 8 passes, 6 rebonds), bouillant en fin de partie avec plusieurs paniers à longue distance qui ont tantôt redonné l'avantage au Jazz, tantôt permis de recoller au score. Rudy Gobert, dominateur pendant trois quart-temps (22 points, 13 rebonds), l'a été beaucoup moins par la suite, manquant ses cinq dernières tentatives, avant de laisser ses coéquipiers finir sans lui après une 6e faute. Double effet de ce revers pour le Jazz (6e), qui menait de 14 points à la mi-temps: non seulement, il est frustrant, mais en plus il présage de possibles retrouvailles avec les Nuggets (3e) dès le 1er tour des play-offs à l'Ouest.





Résultats de la nuit :

LA Clippers-Portland 122-117

Denver-Utah 134-132

Indiana-LA Lakers 116-111

Phoenix-Miami 119-112

Dallas-Milwaukee 136-132