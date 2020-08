NBA : Duel Giannis Antetokounmpo, LeBron James et James Harden pour le MVP

La NBA a dévoilé les trois finalistes pour les différentes distinctions individuelles ce samedi.















Qui pour le trophée de MVP de la saison régulière cuvée 2019-20 ? Ce sera le tenant du titre Giannis Antetokounmpo, son prédécesseur au palmarès James Harden ou le quadruple lauréat LeBron James. La NBA a en effet dévoilé ce samedi la liste des trois finalistes pour toutes les distinctions individuelles, dont le fameux titre de «Most Valuable Player», trophée récompensant le meilleur joueur de la saison régulière. Et ce alors que les matches ont repris du côté de Disney World. En fait, les suffrages sont arrêtés depuis plusieurs semaines, et les votants avaient pour consigne de ne prendre en considération que les rencontre disputées entre le début de l’exercice 2019-20 et le 11 mars, date de la suspension de la saison pour cause de pandémie de Covid-19. En clair, les matches de classement, qui se seront déroulés du 30 juillet au 14 août dans la bulle d'Orlando, n’entrent pas en ligne de compte.









Leader d’une équipe de Milwaukee qui vient de s’assurer la première place à l’Est, Giannis Antetokounmpo tourne à 29,7 points, 13,7 rebonds et 5,8 passes décisives en 2019-20. Meilleur scoreur de l’Association, James Harden inscrit quant à lui à 34,3 points par match avec Houston. Enfin, l’éternel LeBron James, 35 ans, pointe en tête des passeurs, avec 10,3 offrandes par match. Il inscrit aussi 25,3 points et capte 8 rebonds en moyenne pour les Lakers, premiers à l'Ouest.









La passe de trois pour Gobert ?





Pour le reste, on retiendra que le pivot français du Jazz Rudy Gobert est en lice pour un troisième titre de meilleur défenseur de la Ligue consécutif. Trois joueurs seulement ont décroché cette récompense trois fois ou plus, Dikembe Mutumbo, Ben Wallace (4) et Dwight Howard. Ce dernier est d’ailleurs le seul à l’avoir fait trois années de rang. L’ex-Choletais rejoindra-t-il ceux-là dans la légende ? Antetokounmpo et le Laker Anthony Davis sont en lice également. De sérieux clients…









Pour le trophée de Rookie de l’année, Ja Morant (Memphis Grizzlies) fait figure de grandissime favori devant Kendrick Nunn (Miami Heat) et le phénomène Zion Williamson (New Orleans Pelicans). Longtemps blessé, ce dernier n’a sans doute pas joué assez de matches pour sérieusement prétendre au trophée de meilleur joueur de première année… Sa présence dans ce trio dit déjà beaucoup de la hype qui l'entoure et des attentes placées en lui. Bam Adebayo (Miami Heat), le magicien slovène Luka Doncic (Dallas Mavericks) et Brandon Ingram (New Orleans Pelicans) prétendent pour la meilleure progression (MIP), Montrezl Harrell, Lou Williams (L.A. Clippers) et Dennis Schröder (Oklahoma City Thunder) pour le meilleur sixième homme et Mike Budenholzer (Milwaukee Bucks), Billy Donovan (Oklahoma City Thunder) et Nick Nurse (Toronto Raptors), pour le meilleur coach. Il faudra se brancher sur TNT ces prochaines semaines pour connaitre les lauréats 2020.