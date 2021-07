NBA : emmenés par un grand Chris Paul, les Suns se hissent en finale pour la première fois depuis 1993

Vainqueurs face aux Clippers la nuit dernière, à Los Angeles, les Suns remportent la série et disputeront les Finales NBA contre Milwaukee ou Atlanta.



Le soleil brille sur Phoenix. 28 ans après, les Suns retrouvent les Finales NBA. Emmenés par un immense Chris Paul (41 pts), ils ont eu raison des L.A. Clippers (103-130) cette nuit, au Staples Center, lors du Game 6 des finales de l'Ouest. Un succès qui leur permet de remporter la série 4-2. 22 points pour Devin Booker, 16 points et 17 rebonds à mettre au crédit de DeAndre Ayron. Privés de Kawhi Leonard, Serge Ibaka et Ivica Zubac et avec un Paul George discret (21 pts), la marche était trop haute pour le club de Los Angeles.









Les Suns démarraient la rencontre dans la peau des agresseurs, n'étant menés au score qu'une fois en première période (19-18) après un panier de Nicolas Batum (9 pts). Portés par leur adresse (7/9 à 3 pts pour débuter), ils faisaient l'écart à plusieurs reprises, jusqu'à +10 dans le deuxième quart (45-35). L.A. avait toutefois réponse à tout, ici grâce à la folie de Pat Beverley (11 pts), là grâce aux paniers de Reggie Jackson (13 pts), Marcus Morris (26 pts) ou DeMarcus Cousins (12 pts). Mais c'est Jae Crawder (19 pts, 5/9 à 3 pts) qui régalait dans cette fin de première période et permettait à Phoenix de mener de 9 points à la pause (57-66 MT). Avantage mérité.









31 points en seconde période pour «CP3»





Début de seconde période plus haché. Et cela profitait à cette belle équipe de Phoenix (72-89), plus adroite, plus facile, plus fluide. Au bord du gouffre, les joueurs de Ty Lue, avec «PG13» enfin proactif, électrisaient le Staples Center et revenaient à -7 (82-89), sur un panier de «Batman». Mais «CP3» climatisait la salle et mettait fin à ce 10-0 avec 8 points d'affilée (82-97). Et le meneur de 36 ans, qui disputera les Finales pour la première fois, appuyait encore sur le champignon en début de quatrième quart afin de mettre les têtes californiennes sous l'eau (85-105). Et faire craquer Beverley, expulsé. Chris Paul, c'est 31 points en seconde période (103-130 score final).









Deuxièmes à l'issue de la saison régulière (51v-21d), les Suns ont successivement écarté les L.A. Lakers (4-2), Denver (4-0) et donc les L.A. Clippers (4-2). Ils auront l'avantage du terrain lors des Finales et pourront recharger les batteries en attendant qu'Atlanta et Milwaukee (2-2) se départagent dans les finales de l'Est. Une chose est sûre : il y aura encore au moins deux matches dans cette série. Rappelons qu'après 1976 et 1993, ce ne sera que la troisième apparition du club de l'Arizona en finale. Lors des deux premières fois, Boston et Chicago avaient barré la route du titre aux Suns.