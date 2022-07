NBA : Gorgui Dieng s'engage avec les San Antonio Spurs

Le pivot international sénégalais a finalement trouvé un point de chute. Sans club depuis la fin de son bail avec les Atlanta Hawks, Gorgui Dieng s'est engagé avec les San Antonio Spurs pour une saison. C'est le journaliste américain, Shams Charania, qui donne l'information sur Twitter.

Il s'agit, d'ailleurs, d'un retour pour Gorgui Dieng, puisque le Sénégalais avait évolué chez les Spurs lors de la saison 2020-2021.

Free agent center Gorgui Dieng has agreed to a one-year deal with the San Antonio Spurs, sources tell @TheAthletic @Stadium.