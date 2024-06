NBA: Kyrie Irving, l’homme derrière l’athlète

Un joueur controversé mais, avant tout, un homme, un mari, un père. Le meneur des Dallas Mavericks, Kyrie Irving, se trouve dans une situation inconfortable. Mais peut-être que cette position difficile le motive et lui permet de devenir meilleur, sur le terrain et en dehors.





Ayant évité l'humiliation d'un balayage lors des finales NBA 2024 contre les Boston Celtics grâce à une victoire écrasante à Dallas, ce qui a porté la série à 3-1 en faveur des Celtics, Kyrie retourne à Boston pour le match 5. Visiblement perturbé par une mauvaise performance lors du match 2, Irving a quitté le terrain et a montré cinq doigts aux fans hostiles dans l'arène, signifiant qu'il reviendrait pour un autre match. Peu de gens croyaient que ce serait le cas. La plupart des analystes s'attendaient à un balayage et proclamaient la supériorité des Celtics en tant qu'équipe. Néanmoins, Kyrie a tenu parole et retourne dans l'environnement hyper-hostile du TD Garden, avec l'intention de prolonger la série.





Kyrie a joué pour les Celtics, mais son passage avec le maillot vert et blanc ne s'est pas bien terminé. Lorsqu'il est revenu au TD Garden en jouant pour les Brooklyn Nets en 2021, les fans le huaient à chaque fois qu'il touchait le ballon. Par la suite, Kyrie a manqué de respect au logo des Celtics en essuyant ses chaussures dessus. Depuis ce jour, chaque fois qu'Irving met les pieds dans l'arène NBA de Boston, les chants contre lui, les insultes et les huées deviennent de plus en plus forts. Les deux premiers matchs des finales NBA de cette année n'ont pas fait exception et ont seulement amplifié cette situation : les « Kyrie sucks » et des offenses pires ont résonné à travers le TD Garden depuis l'introduction d'Irving sur le terrain jusqu'à son retour aux vestiaires. Chaque possession de balle par le joueur né en Australie augmentait le volume des chants et des huées.





Irving est mis dans une position très inconfortable à chaque fois qu'il joue contre les Celtics, et sa longue série de défaites contre Boston n'a pris fin qu'au match 4, lorsque les Mavericks ont réalisé une performance exceptionnelle et que les Celtics ont levé le drapeau blanc dès le troisième quart-temps.





Le leadership émotionnel de Kyrie a certainement été un facteur. Irving parcourt un long chemin de développement personnel et de travail intérieur, ce qui l'a rendu beaucoup plus mature et lui a permis de mettre les choses en perspective.





Irving a dit que le basketball a été un excellent professeur de vie, mais que la vie a été un meilleur professeur. Je lui ai demandé ce qu'il avait appris ces dernières années qui lui permet d'avoir le bon état d'esprit face aux défis et aux situations difficiles. Sa réponse m'a donné des larmes aux yeux. Kyrie a prouvé qu'il est avant tout un grand être humain. L'All-Star de 32 ans a dit que la vie est un cadeau incroyable que personne ne peut prendre pour acquis. Il a parlé de la perte de certains proches comme un rappel de la précieuse valeur de la vie. Dans son cheminement vers l'amélioration de soi et la croissance, Irving essaie de trouver son but et de gérer les étiquettes que la société lui impose, qu'il s'agisse d'être une célébrité, un animateur, une personne connue ou une star du basketball. Jusqu'à présent, il a appris à ne pas se mettre trop de pression. « Je suis encore une jeune personne dans ce monde essayant de comprendre. Je ne suis pas censé tout comprendre », a-t-il dit. « Je pense que c'est aussi la beauté », a-t-il ajouté. Kyrie apprend à chérir et à apprécier les dons qu'il a dû gagner, les moments avec ses proches, même les difficultés que la vie lui impose.





« J'apprends à gérer les émotions humaines réelles et à ne pas les masquer et prétendre que la vie est toujours parfaite », a-t-il expliqué, soulignant l'importance d'être authentique et sincère. « Si vous pouvez être honnête avec vous-même, le monde est votre toile. »





Si le slovène des Mavs Luka Doncic est considéré comme Batman, Irving est considéré comme Robin. Son leadership est certainement le plus fort dans l'équipe, surtout parce que Luka joue ses premières finales, tandis que Kyrie a déjà été dans cette situation auparavant : il est devenu champion NBA avec les Cleveland Cavaliers aux côtés de la légende du basketball LeBron James après un retour historique d'un déficit de 1-3 en 2016.





Aucune équipe n'a jamais remporté un titre après avoir été menée 0-3 en finale NBA. Kyrie pourra-t-il performer, ignorer toutes les critiques ou les utiliser comme carburant, et jouer au meilleur de sa forme dans l'environnement hostile du TD Garden ?