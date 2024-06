NBA : l’entraîneur de Detroit se fait virer au bout d’un an et va empocher près de 60 millions d’euros

Alors qu’il était arrivé sur le banc de Detroit il y a un an seulement, Monty Williams vient d’être limogé par la franchise du Michigan. Alors qu’il lui restait cinq ans de contrat, l’entraîneur va toucher un sacré pactole.





De meilleur entraîneur de la NBA au chômage. Monty Williams vit une véritable descente aux enfers depuis maintenant deux ans. L’année dernière, le coach de Detroit signait le plus gros contrat de l’histoire pour un entraîneur de la Ligue de basket américaine (78,5 millions de dollars sur six ans). Mais, après seulement un an passé sur le banc des Detroit Pistons, le nouveau président de la franchise, Trajan Langdon, a décidé de s’en séparer.









PIRE SAISON DE L'HISTOIRE DE DETROIT

Il faut dire que Monty Williams n’a pas laissé un très bon souvenir dans la franchise du Michigan. Avec l’ancien entraîneur des Suns à sa tête, Detroit a réalisé la plus mauvaise saison de son histoire (14 victoires pour 68 défaites). Pire encore, lors de cette saison, les Pistons ont réalisé la plus longue série de défaites consécutives en NBA avec 28 revers de rang.













Mais le coach de 52 ans ne va pas partir les mains vides. Alors qu’il lui reste cinq ans de contrat, Monty Williams va empocher les 65 millions de dollars (environ 60 millions d’euros) que la franchise lui doit, selon les termes de son contrat. Et ce n’est pas la première fois qu’il est remercié en recevant un gros chèque. L’an passé, il avait été limogé par les Suns après leur élimination en demi-finale de conférence ouest face aux Nuggets de Denver et avait reçu 21 millions de dollars de la franchise (environ 19,5 millions d'euros). Pourtant, la saison d’avant, Monty Williams avait emmené les Suns en finale NBA et avait reçu le titre de meilleur entraîneur de l’année.





UN MÊME NOM POUR TROIS ÉQUIPES

Alors que la Draft commence dans une semaine, trois équipes se retrouvent sans entraîneur : les Detroit Pistons, les Cleveland Cavaliers et les Los Angeles Lakers. Problème, ces trois franchises ont pensé au même nom pour venir remplacer leur ancien entraîneur : James Borrego.

Mais la franchise du Michigan semble être en meilleure posture pour recruter l’ancien coach du Magic d'Orlando et des Charlotte Hornets. Ce dernier connaît bien le nouveau président de Detroit Trajan Langdon, qui l’avait nommé comme bras droit de Willie Green au Pelicans. À la Nouvelle-Orléans justement, James Borrego avait notamment travaillé avec Fred Vinson. Et, comme le hasard fait bien les choses, ce dernier vient tout juste d’être engagé comme assistant par Detroit. Il risque d’y avoir du mouvement en NBA ces prochains jours.