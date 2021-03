NBA: LaMelo Ball, des Charlotte Hornets, un poignet cassé, ne jouera plus avant longtemps

Le meneur des Charlotte Hornets, LaMelo Ball, s'est brisé le poignet droit durant le match entre sa franchise et les Clippers samedi soir et son absence sera de longue durée, ont annoncé les Hornets dimanche.Une IRM a révélé que l'os du poignet droit de Ball, qui a chuté après une faute sur lui durant le second quart-temps du match perdu contre les Clippers, se rattrapant sur sa main, était cassé.LaMelo Ball, le poignet bandé, a ensuite joué la deuxième mi-temps du match, mais a été contraint de sortir au 4e quart-temps, pour un bilan de 13 points."Ball, dont l'état de santé sera de nouveau évalué prochainement et de façon régulière, a été placé sur la liste des joueurs forfaits pour une durée indéterminée", ont expliqué les Hornets dans un communiqué.Plus jeune de trois frères jouant tous au basket-ball, LaMelo Ball, 19 ans, avait été choisi en 3e position par Charlotte à la draft 2020, après avoir sauté le passage traditionnel vers la NBA par une équipe universitaire, pour préférer jouer de manière professionnelle en Lituanie et en Australie.Il marque en moyenne 15,9 points par match, pour 5,9 rebonds, 6,1 passes décisives. Il a joué 41 matches cette saison.Le 10 janvier dernier, il était devenu le plus jeune joueur dans l'histoire de la NBA à réaliser un triple-double, avec ses 22 points, 12 rebonds et 11 passes décisives passés lors de la victoire de Charlotte face à Atlanta (113-105).