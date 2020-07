NBA: Le calendrier de reprise dévoilé

La ligue nord-américaine de basket vient de dévoiler le calendrier de « » présaison » pour les équipes qui se retrouveront à Orlando. Deux Français sont concernés par cette reprise.

La NBA ne compte pas laisser ses équipes reprendre sans matches amicaux. La grande ligue de basket vient de dévoiler un calendrier de « présaison » pour les 22 franchises concernées par la reprise de la NBA à Orlando, dans l’antre de Disney World Resort.

Au total, 33 rencontres seront disputés entre le 22 et le 28 juillet, alors que la reprise de la saison est prévue pour le 31 juillet. Dans l’ensemble, la Ligue a voulu éviter que deux équipes d’une même conférence s’affrontent lors de cette présentation.

Deux Français seront d’ailleurs à pied d’œuvre dès le départ de cette « présaison ». Les Los Angeles Clippers de Joakim Noah rencontreront les Orlando Magis d’Evan Fournier, dès le 22 juillet à 21 h (heure française).

The NBA Season Restart Scrimmage Schedule!



From July 22-28, participating teams will compete in three inter-squad scrimmages in final preparation for the resumption of the season on July 30. #WholeNewGame pic.twitter.com/c27jDrsTQw