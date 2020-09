NBA : LE DÉBUT DE LA SAISON 2020-21 PAS AVANT NOËL

La saison prochaine ne débutera a priori pas début décembre, comme on pouvait le penser jusqu'ici.











Les trois coups de la saison 2020-21 donnés le 1er décembre prochain ? C’était l’idée, ça ne l’est plus. Selon Shams Charania de The Athletic et Stadium, les patrons de la Ligue ont informé le bureau des gouverneurs que le prochain exercice ne débutera pas avant Noël ! Adam Silver avait déjà évoqué un potentiel report du début de la saison 2020-21, estimant que le planning initialement imaginé pourrait être compliqué à respecter. Cela permettra notamment à tous les acteurs, joueurs et patrons de club, de régler un certain nombre de questions. Un départ retardé pourrait aussi offrir plus de chances d’accueillir des fans dans les salles. C'est ce que M. Silver laissait entendre encore récemment.









Rappelons que la saison 2019-20 est toujours en cours, dans la bulle de Disney World, avec en ce moment le deuxième tour des play-offs. Cette nuit, les Lakers affronteront Houston lors du match 4 de la série qui les oppose (1h du matin). Le champion sera désigné au plus tard le 13 octobre, dernière date pour un potentiel match 7 des Finales. D'ailleurs, la date du 18 octobre, avancée jusqu'ici pour la tenue de la Draft, n'est pas gravée dans le marbre, comme l'indique Shams Charania. Ces derniers mois, on a enfin pu lire que la saison 2020-21 pourrait débuter entre janvier et mars. Problème ? Cela obligerait à empiéter sur les Jeux olympiques de Tokyo, du 23 juillet au 8 août 2021...