NBA : Lebron James évoque la retraite après l'élimination des Lakers

La superstar LeBron James a laissé planer le doute sur son avenir de basketteur, après l'élimination des L.A. Lakers en finale de conférence Ouest des play-offs, lundi soir face à Denver, ESPN affirmant ensuite qu'il réfléchissait à une possible retraite.



Un séisme pour l'heure de petite magnitude s'est produit en NBA, quand le géant des médias sportifs américains, par la voix d'un de ses reporters ayant échangé avec "LBJ" dans une coursive de la Crypto.com Arena, a rapporté que la vedette de 38 ans réfléchissait à cette possibilité.



Quelques minutes plus tôt, James s'est montré cryptique en conférence de presse d'après-match, en répondant à une question sur la façon dont il entrevoyait la prochaine saison.



"Nous verrons ce qui se passera... Je ne sais pas. Je ne sais pas. j'ai beaucoup à penser pour être honnête. A titre personnel, pour ce qui est du basket-ball, j'ai beaucoup de choses à penser", a-t-il dit en conclusion d'une séquence qui n'avait jusque-là pas donné les signes avant-coureurs d'un tel questionnement.



La déception l'habitait naturellement après ce revers concédé 4-0, au bout d'un quatrième match où il a été héroïque en plantant 31 de ses 40 points dans la seule première période, battant son record personnel en la matière.



Mais il a aussi dit que cette campagne de play-offs avait été "stimulante", après avoir longtemps été hors course durant la saison régulière.



"Je pense que ça s'est bien passé, même si je n'aime pas dire que c'est une année réussie parce que je ne joue pas pour autre chose que gagner des titres à ce stade de ma carrière", a-t-il expliqué.



"Je ne me réjouis pas de simplement participer à une finale de conférence. Je l'ai fait, souvent. Et ce n'est pas marrant pour moi de ne pas pouvoir participer à une finale du championnat", a-t-il ajouté.



Il reste deux années de contrat à "LBJ" avec les Lakers, dont la dernière est en option. Or il a toujours clamé son souhait de rester un basketteur jusqu'à au moins 40 ans, afin de jouer avec ou contre son fils aîné Bronny. Ce dernier, qui va entamer sa première saison universitaire à l'Université de Californie du Sud (USC), aura l'âge règlementaire pour être éventuellement drafté en NBA lors de la campagne 2024-2025.