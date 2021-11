NBA : Les Hawks de Gorgui Dieng signent une 3e victoire consécutive

La franchise d’Atlanta vit mieux à domicile. Cette nuit, elle a enchainé une troisième victoire en prenant le dessus sur les Celtics de Boston (110-99).



Il s’agit de sa sixième victoire sur 7 matchs disputés à domicile. Les Hawks qui ont enchainé six défaites d’affilée soufflent enfin en restant à la 12e place du classement de la conférence Est.



Les 11 points d’écart ont été négocié tout au long des trois premiers quart temps remportés par les Hawks (30-29; 28-20; 33-28). Les visiteurs se sont rebiffés lors du dernier quart temps sans être un réel danger (22-19). Jayson Tatum a réussi 34 points mais il s’opposait à une bande solide des Faucons où 4 joueurs ont réussi 18 points ou plus, notamment John Collins (20 points, 11 rebonds) et Trae Young (18 points, 11 assists)



Absent lors de la réception d’Orlando, Gorgui Sy Dieng a fait son retour sur le parquet hier. Le pivot n’a compté que deux minutes de jeu pour son 14e match de la saison pour une moyenne de 2,4 points et 4,5 rebonds.