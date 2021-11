NBA : Les Hawks déroulent avec une 5e victoire de rang face à OKC (113-101)

Ca y est ! Les Hawks d’Atlanta semblent retrouver la magie de leur début de saison tonitruant ces derniers jours. Sous la pente pendant plus d’une semaine, Gorgui Dieng et ses coéquipiers ont enchainé cette nuit une cinquième victoire d’affilée sur le Thunder d’Oklahoma City (113-101).



Les Hawks remontent de fort belle manière dans la Ligue cette dernières semaine. Après avoir dominé tour à tour les Bucks, les Celtics, le Magic et les Hornets, Atlanta a enchainé cette nuit avec un 5e succès face à OKC. Portés encore une fois par un Trae Young leader, les Hawks ont pu s’imposer grâce à 3e quart-temps carrément à leur avantage alors que les deux premiers étaient remportés de justesse (32-27, 34-33).



Avec seulement 1 minute de jeu, le Sénégalais Gorgui Dieng n’a pas vraiment fait figure dans cette rencontre qui a vu sa formation perdre le derner quart-temps mais sans réel incident. Au prochain match (jeudi), les Hawks joueront les Spurs au AT&T Center.