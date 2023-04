NBA: LES JOUEURS DÉSORMAIS AUTORISÉS À CONSOMMER DE LA MARIJUANA

Selon ESPN et The Athletic, la NBA et le syndicat des joueurs ont signé une nouvelle convention collective. Parmi les points évoqués, le droit de consommer de la marijuana. C'était une demande de longue date de la part des joueurs. Après la NFL, c'est donc la NBA qui légalise cette substance.





La NBA via Adam Silver et le syndicat des joueurs, dont Christian James McCollum (arrière des Pelicans de la Nouvelle-Orléans) est le président, ont trouvé un accord ce samedi sur une nouvelle convention collective. Cet accord est valable pendant sept ans et sera effectif dès la saison prochaine.





Cette convention collective est axée sur plusieurs points. Le premier est assez inattendu et concerne la consommation de marijuana. Selon ESPN et The Athletic, l'usage de la marijuana ne sera plus sanctionné.





La substance psychotrope ne sera donc plus inscrite dans le programme antidrogue de la NBA, qui imite donc la NFL, qui avait déjà mis en place cette mesure en 2020. La Ligue américaine de basket avait démarré ce processus pendant les play-offs de la saison 2019-2020 à Orlando durant la pandémie. Depuis cette date, la marijuana n'était plus recherchée dans les contrôles. La NBA se focalisait sur les produits dopants, hormones de croissance et les drogues dures (cocaïne notamment).





Des États américains ont légalisé le cannabis





La décision n'est pas si surprenante que ça puisque de plus en plus d'Etats légalisent le cannabis aux Etats-Unis. L'usage de la marijuana est autorisé dans 21 États aujourd'hui contre une dizaine qui la considère comme totalement illégale. De nombreux joueurs voulaient que la marijuana soit retiré des substances illicites, alors qu'elle est réputée pour avoir des effets tranquillisants pour les blessures. Kevin Durant, ailier de Phoenix, avait d'ailleurs communiqué sur sa consommation assez fréquente.





Les autres points de cette convention collective concernent un nombre de matches minimum à jouer pour remporter des prix individuels (MVP, rookie de l'année...), l'instauration d'un nouveau tournoi en pleine saison avec des phases de poule suivies d'un Final 8 sur terrain neutre. Dans ce Final 8, chaque match sera à élimination directe, les deux franchises finalistes joueront 83 matches sur l'ensemble de la saison. Une prime de 500.000 dollars (soit 460.000 euros) est prévue pour chaque joueur de la franchise victorieuse ainsi que l'entraîneur. Dans les autres points de cette convention collective, la NBA souhaite limiter le recrutement pour les franchisers qui dépassent la luxury tax (17,5 millions de dollars soit 16,1 millions d'euros) et créer un boost pour la prolongation des joueurs. Le plafond d'augmentation passera de 140% à 120% actuellement.





RMCSPORT