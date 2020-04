NBA : LES SALLES D’ENTRAÎNEMENT POURRONT ROUVRIR LE 1ER MAI

Comme le rapporte ESPN, l’Association autorisera les joueurs à réinvestir les installations de leur franchise début mai.









La NBA rouvre ses portes ! Du moins quelques-unes, celles des salles d’entraînement. Et encore, pas partout... ESPN rapporte que la ligue nord-américaine de basket autorisera, dès vendredi prochain, le 1er mai, la réouverture des installations de certaines franchises, celles qui sont situées dans des zones où les mesures de confinement sont les moins restrictives. Les joueurs pourront ainsi, sur la base du volontariat, utiliser les équipements de leur club pour se maintenir en forme. C’était une volonté de nombreux dirigeants. Pas de tous... Néanmoins, les entraînements collectifs sont toujours strictement prohibés. Il n’est question que de séances de travail individuelles dans l’article signé Adrian Wojnarowski.









Rappelons qu’Adam Silver, le commissionner de la NBA, a stoppé net la saison régulière le 11 mars dernier après l’annonce de la contamination au coronavirus du Français Rudy Gobert, pivot des Bleus et du Jazz. ESPN précise que la réouverture de certaines salles d’entraînement ne laisse en aucun cas présager d’une reprise prochaine de la compétition. La NBA se laisse encore plusieurs semaines afin d’évaluer la situation.





Travailler chez le rival ? C'est possible





Last but not least, on sait que certains joueurs ont quitté la ville où ils jouent habituellement. Ils en ont en tout cas le droit, certains ayant même quitté le sol américain, comme le Français Sekou Doumbouya. Toujours est-il que, comme c’est parfois le cas pendant l’intersaison, les joueurs qui sont restés aux Etats-Unis mais dans une autre ville, pourront, dans certaines limites, utiliser les installations de l’équipe de la ville où ils sont domiciliés pendant le confinement. En clair, si prend l’exemple d’un joueur de Houston rentré chez lui à Los Angeles pendant la suspension de la saison, il pourra éventuellement travailler chez les Lakers ou les Clippers. Et pour les états où le confinement est encore très restrictif, sans possibilité de sortir de chez soi ? La NBA va prochainement proposer des alternatives aux clubs concernés, assure-t-on.





Il reste encore une vingtaine de matches à jouer par équipe en saison régulière, plus les play-offs. Toutes les options sont sur la table, comme l’a répété Adam Silver à plusieurs reprises. Jusqu’à l’arrêt définitif de l'exercice 2019-20, même si l’optimisme est de mise. A priori, il faudrait 25 jours entre le retour des joueurs à l’entraînement et la reprise des matches. Ensuite, on peut imaginer un scénario semblable à celui échafaudé par l’Euroligue ces derniers jours, à savoir disputer la fin de la saison régulière et les play-offs à huis-clos et dans un lieu unique. Une piste.