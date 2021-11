NBA : Les Sixers se reprennent à Sacramento avec un bon Georges Niang (94-102)

Moins de 48 heures après leur revers concédé chez les Trail Blazers, Philadelphie s’est reprise cette nuit en s’imposant devant les Kings de Sacramento (102-94). Georges Niang et les Sixers ont sorti le grand jeu pour ce rebond important.



Philadelphie semble s’adapter à la vie sans Joel Embiid puisque les Sixers viennent d’assurer une deuxième victoire lors des trois dernières sorties. Face aux Kings de Sacramento, Georges Niang et ses partenaires ont dû s’employer pour venir à bout d’une équipe qui traverse la même situation qu’eux. Pourtant, le début du match n’a pas tourné en faveur de Phila.



Après avoir perdu le premier quart-temps (33-27), les Sixers sont sortis de leurs gonds pour répliquer avec un 17-29 au terme du deuxième quart-temps. Au retour des vestiaires, les Kings reproduisent la même entame que lors du premier acte en bouclant le 3e par 30 à 22 mais sans réussir à enchainer devant des Sixers presque obligés à gagner cette rencontre.



Le dernier quart-temps sera en faveur des visiteurs qui s’offrent un 25-12, assez pour renverser la donne et battre Sacramento. Score final 102 à 94 en faveur des Sixers avec 12 points du Sénégalo-américain, Georges Niang, auteur de 5 rebonds et 2 passes décisives en 39 minutes. Au prochain match, Phila se déplacera au Chase Center pour défier l’ogre Golden State de Stephen Curry.