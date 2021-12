NBA: moment d'histoire au Madison Square Garden, Curry bat le record de tirs à trois points

À 33 ans, le meneur des Warriors de Golden State assoit un peu plus sa place dans la légende de la NBA en battant le record de Ray Allen. Géant.











Cette fois, c'était la bonne. Sur les planches de la «Mecque du basket», sous les yeux de Ray Allen et avec Reggie Miller aux commentaires, sur TNT, Stephen Curry est devenu cette nuit le meilleur shooteur à trois points de l'histoire. Le numéro 30 des Golden State Warriors, qui n'avait besoin que de deux réussites à longue distance face aux Knicks de New York, vient de doubler le désormais ex-recordman au nombre de tirs primés en saison régulière, Allen (2973), ayant lui-même dépassé Miller (2560) en son temps. Il a rentré le premier après un peu moins de deux minutes de jeu. Et le second, celui du record, à 7'22 de la fin du premier quart, sur sa troisième tentative de la soirée. Le match a évidemment été arrêté, séquence émotion. Allen était là pour le saluer, sa famille, son coach Steve Kerr, ses coéquipiers et tout le Madison Square Garden.





Pour la petite histoire, James Harden (2509, en activité), Kyle Korver (2450), Vince Carter (2290), Jason Terry (2282), Jamal Crawford (2221), Paul Pierce (2143) et Damian Lillard (2109) complètent le Top 10 des meilleurs artilleurs, juste devant LeBron James (2023). Le premier Français ? Nicolas Batum, 46e dans la hiérarchie (1389).





Pour ce qui est de la grande histoire, Curry s'en charge. Double MVP, triple champion NBA et deux fois champion du monde avec Team USA, sept fois All Star aussi, le natif d'Akron et considéré depuis bien longtemps maintenant comme LE meilleur shooteur de tous les temps, devant Allen, Miller, Larry Bird et compagnie. Le plus complet, le plus létal, le plus habile balle en main, celui qui dispose de la plus grande capacité à shooter de (très) loin, avec le plus gros volume. Une légende, tout simplement. Une source d'inspiration pour toute une génération et les prochaines, l'instigateur d'une révolution totale et profonde dans la façon de jouer. Et ce n'est pas fini. Dieu sait jusqu'où Curry, 33 ans et sous contrat jusqu'en 2026, hissera son record. Jusqu'à des sommets inatteignables ?









Les Warriors comme chez eux au Madison Square Garden





La fête est totale pour Stephen Curry et les Warriors. Pas perturbés par le record de «Chef Curry», les Dubs l'ont emporté face aux Knicks (96-105) la nuit dernière, au Madison Square Garden. Quatrième victoire sur ses cinq derniers matches pour le club californien, quand celui de New York concède un quatrième revers consécutif et le septième sur ses huit derniers matches. Ça va mal à «Big Apple» Grâce à Derrick Rose (15 pts), les joueurs de Tom Thibodeau ont pourtant bien commencé cette rencontre historique, tenant d'abord tête aux visiteurs dans un match qui connaissait un moment de flottement après le record de trois points de Stephen Curry, auteur de 22 points. 24-24 après 12 minutes et les Knicks qui prenaient les devants dans le deuxième quart (46-38). Pas assez pour distancer l'équipe de Steve Kerr, qui revenait à -1 avant la pause (48-47 MT). Au retour des vestiaires, Julius Randle (31 pts) et compagnie poussaient, s'arrachaient, se démenaient, eux qui avaient cruellement besoin de ce succès. Las, comme bien souvent, Golden State appuyait sur l'accélérateur dans le troisième quart-temps et prenait les devants. Le contrôle surtout. Curry mettait un point d'honneur à tuer le suspense avec son cinquième majoré de la partie, à un peu moins de trois minutes du terme (85-97). Randle lui répondait, mais Andrew Wiggins (18 pts), en bon lieutenant, assurait à son tour (88-100). Injouable (96-105 score final). La huitième victoire de suite au «MSG» pour les Dubs, leaders au classement de la Conférence Ouest avec 23 victoires et cinq défaites. Après une saison 2020-21 prometteuse, New York patine et n'apparaît qu'en 12e position au sein de la Conférence Est, avec 12 succès et 16 revers. À noter que l'international tricolore des Knicks, Evan Fournier, a terminé la partie avec deux points en 29 minutes.