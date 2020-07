NBA : neuf joueurs de plus testés positifs au coronavirus

Les tests conduits par la Ligue américaine ont révélé encore neuf cas positifs au coronavirus, ce qui porte à vingt-cinq le nombre de joueurs touchés. Sans compter les cas dans les staffs des équipes.











Plus l'échéance du grand tournoi final, dans la bulle d'Orlando, à Disney World, prévu fin juillet, approche, plus les cas positifs se multiplient en NBA.









Dans un communiqué publié ce jour, la Ligue américaine annonce que sur les 344 joueurs testés entre le 24 et le 29 juin, elle a détecté neuf nouveaux cas. Ce qui fait un total de vingt-cinq joueurs, à ce jour, positifs au Covid-19 sur une population globale de 351 joueurs testés depuis le 23 juin. Dans les récents cas révélés figurent notamment deux joueurs des Brooklyn Nets, DeAndre Jordan et Spencer Dinwiddie, et trois joueurs des New Orleans Pelicans dont les noms n'ont pas été révélés.









Mais le virus touche aussi l'encadrement des équipes, puisqu'on apprend aussi que sur 844 membres faisant partie des staffs, dix ont été testés positifs entre le 23 et 29 juin.





Dans son communiqué, la NBA insiste sur le fait que toutes les personnes testées positives devront demeurer à l'isolement tant qu'elles ne satisferont pas aux exigences du protocole sanitaire et n'auront pas reçu le feu vert d'un médecin.