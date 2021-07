NBA : Russell Westbrook rejoint LeBron James et Anthony Davis chez les Lakers

Ancien MVP (meilleur joueur) de la saison régulière, le meneur All Star de 32 ans va être envoyé chez les L.A. Lakers dans un trade en forme de bombe.



Coup de tonnerre en NBA. Désireux de quitter Washington un an seulement après y être arrivé, Russell Westbrook est en passe de rejoindre LeBron James et Anthony Davis chez les Lakers, comme le rapportent Shams Charania de The Athletic/Stadium et Adrian Wojnarowski d'ESPN. En échange, les Wizards vont recevoir Kyle Kuzma, Montrezl Harrell (qui a dit oui à son option-joueur à 9,7 M$ pour la saison prochaine, via ESPN), Kentavious Caldwell-Pope et le 22e choix de la Draft qui se déroulait ce jeudi soir, à Brooklyn. Ces dernières heures, on parlait d'un potentiel trade de Buddy Hield (Sacramento) dans la Cité des Anges. L.A. a fait encore plus fort.





Véritable machine à triple-double, MVP en 2017, deux fois meilleurs scoreur (2015, 2017), trois fois meilleur passeur (2018, 2019, 2021), neuf fois All Star (2011–2013, 2015–2020), Westbrook, 32 ans, sort d'une saison à 22,2 points, 11,5 rebonds et 11,7 passes décisives avec les Wizards (65 matches en saison régulière). Ancien d'Oklahoma City (2008-19) et Houston (2019-20), il entre dans la quatrième année d'un contrat de cinq ans qui doit lui rapporter, au total, 205 M$. Quoique, la dernière année de ce deal en or est optionnelle (47,1 M$).





Retour aux sources pour Westbrook





En attendant, «RussWest» voyait d'un bon œil un retour dans sa Californie natale, lui qui deviendra ainsi le premier ancien MVP à être tradé trois années de suite. Avec les Lakers, il aura l'occasion de viser son premier sacre, tandis que l'Association disposerait de deux «Super Teams» dans deux énormes marchés, Los Angeles donc, mais aussi Brooklyn avec le trio Durant-Harden-Irving. Un sacré pied de nez à la planète basket, quelques jours seulement après le sacre de Giannis Antetokounmpo et des Bucks... Les Wizards, eux, donnent un certain nombre de gages à leur star, Bradley Beal, en lui offrant une poignée de joueurs de talent pour accéder aux play-offs tout en gardant de la flexibilité en termes de masse salariale. Gagnant-gagnant ? En tout cas, Beal est parti pour rester d'après The Athletic.