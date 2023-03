Neuer, Mané, Sané contre Kimmich Goretzka... Le vestiaire Bavarois divisé après l'éviction de Nagelsmann

On en connait plus sur les motifs de l’éviction de Julian Nagelsmann. D'après Bild, les résultats sportifs ne sont pas les seules raisons du licenciement du technicien de 35 ans. Le quotidien allemand révèle que pas moins de six joueurs auraient souhaité son départ dont le Sénégalais Sadio Mané.