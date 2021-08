Neuf changements dans la liste du Brésil pour les éliminatoires au Mondial 2022, Gerson sélectionné

En anticipation des joueurs qui seront retenus dans leurs Championnats pour des raisons sanitaires, Tite, le sélectionneur du Brésil, a ajouté neuf joueurs à sa liste pour les matches de qualification pour la Coupe du Monde 2022.







Tite a appelé vendredi neuf nouveaux joueurs pour les qualifications de la zone Amérique du Sud à la Coupe du monde 2022, afin de palier le refus des clubs européens de libérer leurs joueurs pour la fenêtre internationale de septembre. Le sélectionneur brésilien s'est résigné à ne pouvoir compter sur 15 des 25 joueurs qu'il avait préalablement convoqués, la majorité évoluant en Premier League.









Parmi les neuf nouveaux appelés pour les matches contre le Chili le 2 septembre, l'Argentine le 5 septembre et le Pérou le 9 septembre, figurent le vétéran Hulk (35 ans) et le néomarseillais Gerson. L'attaquant du Real Madrid, Vincius, et Matheus Nunes du Sporting Lisbonne font également partie de la liste.





La fédération brésilienne de football (CBF) a déclaré ne « désélectionner aucun joueur pour ces matches de septembre. Cependant, étant donné l'incertitude de la disponibilité des joueurs, notamment du Royaume-Uni, et en l'absence d'une décision effective, nous avons décidé de convoquer d'autres joueurs à la liste initiale. »





Pour rappel, les Ligues anglaise, espagnole, italienne et portugaise soutiennent toutes le droit de leurs clubs à ne pas libérer des joueurs qui joueront avec leur sélection dans des pays considérés par leurs autorités respectives comme présentant un risque élevé de Covid.







De son côté, la LFP, sans indiquer si des clubs comptent bloquer certains de leurs joueurs, affirme qu'elle sera « aux côtés des clubs pour les accompagner dans leurs démarches avec les autorités françaises afin d'assurer le retour des joueurs dans les meilleures conditions ».





Les neuf nouveaux appelés

Everson (Atlético Mineiro, BRA), Santos (Athletico Paranaense, BRA) - Miranda (Sao Paulo, BRA) - Edenilson (Internacional, BRA), Gerson (Marseille, FRA), Matheus Nunes (Sporting Portugal, POR) - Hulk (Atlético Mineiro, BRA), Malcom (Zénith Saint-Pétersbourg, RUS), Vinicius (Real Madrid, ESP).