Neymar assure à son procès qu'il "signe" ce que son père lui "dit"

Neymar, joueur Brésilien

La star brésilienne du ballon rond Neymar a assuré mardi avoir toujours signé ce que son père lui disait de signer, lors du procès à Barcelone sur les malversations présumées ayant entouré son transfert en 2013 de Santos au Barça.

"Mon père s'est toujours occupé" des négociations de contrats, "il a toujours été responsable de cela. Je signe ce qu'il me dit" de signer, a assuré le joueur, interrogé par le parquet qui l'accuse de corruption et réclame une peine de deux ans de prison et une amende de 10 millions d'euros à son encontre.