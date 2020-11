Neymar aurait appelé Sergio Ramos pour le convaincre de signer au PSG

Neymar convainc Sergio Ramos de signer au PSG

Sergio Ramos va-t-il débarquer au Paris Saint-Germain la saison prochaine? Même si l’idée paraît folle, la rumeur prend de l’ampleur. Selon El Chiringuito de Jugones, Neymar en personne aurait contacté l’Espagnol pour lui parler d'une éventuelle arrivée dans la capitale française.





L’avenir de Sergio Ramos est en suspens. L’Espagnol de 34 ans sera libre dès le 1er janvier de prolonger ou de s’engager librement en faveur du club de son choix, son contrat expirant fin juin prochain.





La Casa Blanca, qui fait face à des difficultés financières à cause de la crise du coronavirus et qui va voir sa masse salariale limitée, ne serait pas disposée à lui proposer un renouvellement de son contrat. Malgré tout, Florentino Perez, président du club, et le joueur continuent de négocier directement l’un avec l’autre, rapporte Cadena SER.