Neymar, ça ne sent pas bon

Neymar en a été quitte pour une sacrée frayeur, dimanche soir, face à l'Olympique Lyonnais.



Toujours blessé à la cheville, Neymar Jr ne devrait pas faire son retour à la compétition ce dimanche pour le choc contre Lille.





Pas de miracle pour Neymar Jr. Même si les nouvelles sont globalement rassurantes le concernant, après sa sortie sur civière et en pleurs contre Lyon, l’attaquant brésilien devrait bel et bien manquer le choc entre Lille et le PSG dimanche soir.





Touché à la cheville gauche, Neymar n’a toujours pas repris l’entraînement collectif. Il n’apparaît pas sur les images transmises ce vendredi par le club de la capitale. D’après le Parisien, son forfait n’est pas encore totalement acquis, puisque la décision sera prise ce samedi. Mais il semble inéluctable, d’autant plus que le PSG n’a sans doute pas envie de prendre le moindre risque avec sa star.









En revanche, le PSG devrait pouvoir récupérer Marquinhos. Touché à la hanche, et absent depuis deux matches, le capitaine parisien a de bonnes chances d’être opérationnel pour affronter le leader de Ligue 1. Une bonne nouvelle car Danilo Pereira, victime d’une lésion des ischio-jambiers de la cuisse contre Lorient mercredi soir, a rejoint l’infirmerie à son tour.