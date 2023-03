Neymar et Kim Kardashian, c'est l'amour foot à Paris

Tandis que Kylian Mbappé, Lionel Messi et les joueurs du PSG sombraient face à Rennes, Kim Kardashian avait la vedette dans les tribunes du Parc des Princes. La star mondiale avait, elle, mieux à faire que regarder le match, passant du temps avec un certain Neymar.







« Neymar est la Kim Kardashian du football (…) Neymar n'est pas un phénomène footballistique, c'est un phénomène publicitaire, comme les Kardashian ». En septembre 2018, évoquant l’attaquant du Paris Saint-Germain, Joey Barton avait eu cette sentence irrémédiable à l’encontre du joueur brésilien. Le bad boy du football anglais, passé par l’OM, ne se doutait probablement pas que 5 ans plus tard, le nom de deux stars serait associé. Et cela parce que dimanche, trois jours après avoir assisté à l’élimination d’Arsenal en Europa League, Kim Kardashian était au Parc des Princes où elle a assisté à la défaite du PSG en Ligue 1.









Présente à Paris avec le fils qu’elle a eu avec Kayne West, la femme de 42 ans, qui pèse près de 500 millions de followers sur les réseaux sociaux, et dont la fortune est estimée à plus d’un milliard d’euros, a suivi le match avec un verre de vin rouge à la main, mais en s’ennuyant un peu. Même si elle a eu droit à un maillot offert par Nasser Al-Khelaifi, et que son fiston a rencontré Kylian Mbappé après la rencontre, ayant droit à une photo souvenir, Kimberly Noel Kardashian a eu une idée.





Kim Kardashian a des relations dans le foot