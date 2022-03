Neymar et Paris, le divorce se confirme

Le divorce entre Neymar et le PSG serait presque consommé.







« Le Qatar veut dégager Neymar ! » La semaine passée, après le nouveau fiasco du Paris Saint-Germain en Ligue des champions, le journaliste Romain Molina lâchait une petite bombe sur l’avenir du numéro 10 parisien. Selon lui, les décideurs du club de la capitale serait définitivement décidé à se séparer de leur superstar brésilienne l’été prochain.





Ça tombe bien, le « Ney » aurait lui aussi envie de quitter les Rouge et Bleu à l’issue de la saison, et ce malgré son contrat qui court encore jusqu’en juin 2025, rapporte ce lundi le média madrilène AS. L’ancien Barcelonais n’aurait pas digéré les sifflets et les insultes dont il a été la cible dimanche après-midi au Parc des Princes. Cet événement serait « la goutte de trop ».

Ramos pourrait suivre





Oui mais voilà, si les deux parties semblent bel te bien décidés à se dire au revoir dans les prochains mois, un élément de taille pourrait venir faire capoter un éventuel transfert. Il s’agit bien évidemment du salaire astronomique de l’attaquant de 30 ans qui refroidit de potentiels prétendants. Le quotidien espagnole voit aussi Sergio Ramos, qui n’a disputé que cinq petites rencontres sous les couleurs parisiennes, faire ses valises en fin de saison.