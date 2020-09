Neymar « n’a jamais proféré d’insultes racistes »

Dans une interview accordée au Parisien, Marquinhos a évoqué les insultes racistes dénoncées par Neymar lors du dernier PSG-OM.







Nouveau capitaine du PSG après le départ de Thiago Silva, Marquinhos est un leader de l’effectif mais est évidemment très proche de ses compatriotes brésiliens. Dans les colonnes du Parisien, le défenseur est ainsi questionné sur les accusations d’insulte raciste lancées par Neymar à l’encontre d’Alvaro Gonzalez lors du dernier Classique perdu face à l’OM (0-1) au Parc des Princes. Le défenseur espagnol aurait prononcé un «singe de merde», à en croire des experts en lecture labiale.





«Le joueur devra payer et apprendre de ses erreurs»





«On a beaucoup discuté. Ça a été un sujet délicat à aborder, mais on a beaucoup parlé entre nous, surtout pour savoir ce qu’il s’était vraiment passé. Certaines choses se passent sur le terrain avec le stress et la pression, mais il ne faut pas en arriver à ce genre d’insultes. Tout le monde peut faire des erreurs dans la vie mais, quand c’est le cas, on doit payer. Il faut voir si les images amènent des preuves. Si c’est le cas, le joueur devra payer et apprendre de ses erreurs», raconte ainsi Marquinhos, alors que la commission de discipline a décidé d’étudier le dossier mercredi prochain.





Bien décidé à défendre Alvaro devant la LFP, l’OM a par ailleurs trouvé des images montrant Neymar proférer un «merde de Chinois» à Hiroki Sakai, à deux reprises, durant la rencontre. Cette 2e polémique n’a pas été évoquée entre les Brésiliens du vestiaire parisien («On n’a pas parlé de ça»), mais Marquinhos assure: «Je connais Neymar, c’est quelqu’un qui n’a jamais proféré d’insultes racistes. (…) Pour quelqu’un qui connaît bien Neymar, il n’a jamais joué avec des paroles comme celles-là, et je pense qu’il ne l’a pas fait». Aucune image ne montre pour l’instant le «Ney» prononcer de tels mots au latéral japonais des Phocéens.