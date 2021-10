Neymar-Messi, les retrouvailles: “Écrire l’histoire ensemble, comme on l’a fait avec le Barça”

Messi et Neymar retrouvailles

Neymar Junior a fait une apparition surprise en finale française du Red Bull Jr’s Five, un tournoi de foot dont il est l’ambassadeur numéro 1, et il en a profité pour faire quelques confidences: sur l’arrivée de Lionel Messi à Paris, les coéquipiers qui l’ont le plus surpris depuis qu’il a signé au Parc des Princes ou encore son ambition de remporter la Ligue des Champions. Morceaux choisis.





Quatre ans après avoir quitté le Barça, Neymar a retrouvé Lionel Messi, avec qui il formait un duo redoutable en Catalogne. Et il est forcément ravi. “Je suis très heureux d’avoir à nouveau Lionel à mes côtés. Pas seulement parce que c’est une idole, un super joueur et un génie, mais aussi parce que c’est mon ami. Quand tu as tes amis à tes côtés, ton quotidien est plus léger et plus calme. On espère écrire l’histoire ensemble, comme on l’a fait avec le Barça.”





Séduit par Mbappé, surpris par Verratti

Mais pour atteindre ces objectifs cette saison, le PSG peut compter sur d’autres stars. Deux joueurs en particulier ont impressionné Neymar depuis qu’il a rejoint la Ville Lumière. “Kylian Mbappé. Il est intelligent et jeune, c’est un très grand joueur. Et l’autre qui m’a surpris, c’est Marco Verratti. Je savais qu’il était bon. Mais je n’imaginais pas à quel point. (...) Aujourd'hui, je peux dire que c’est l’un des meilleurs milieux de terrain avec qui j’ai joués. À côté de Xavi et Iniesta.”





La Ligue des Champions: “Je suis arrivé à Paris avec cette ambition-là”

Il y a donc du talent à revendre dans l’effectif parisien. Suffisamment pour espérer offrir au PSG son premier sacre en Ligue des Champions? C’est l’objectif numéro 1. “Je suis arrivé à Paris avec cette ambition-là. J’essaye depuis 2017. Aujourd’hui, de nouveaux joueurs de qualité ont été ajoutés à l’effectif. Nous devons encore nous adapter les uns aux autres, mais que ce sera fait, nous seront très forts collectivement et individuellement, je ne pense pas qu’il y ait autre chose à dire. Ce serait incroyable, magnifique de faire avec le PSG ce qu’on a fait avec Barcelone.”