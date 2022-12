Neymar rejoint Pelé comme meilleur buteur du Brésil

Avec 77 buts, Neymar a rejoint Pelé en tête du classement des meilleurs buteurs de l'histoire de la sélection brésilienne en ouvrant le score vendredi lors de la prolongation du quart de finale du Mondial-2022 contre la Croatie.

Il est à l'origine du mouvement ayant conduit à ce but, s'appuyant successivement sur Rodrygo puis Paqueta avant de dribbler le gardien Dominik Livakovic (105e+1) qui l'avait mis en échec quatre fois en seconde période.

