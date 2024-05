Ngor Faye, président du comité d’organisation du tournoi international de judo de Saint-Louis : "Tout est fin prêt pour démarrer la compétition"

La ville tricentenaire s'apprête à vibrer au rythme du judo, ce week-end, à l'occasion de la 24e édition du tournoi international de judo. Après une année d'absence, cet événement sportif, organisé par l’Institut des sports de Saint-Louis (ISS) en collaboration avec la Ligue du nord de judo, promet d'être une véritable fête pour les amateurs de cet art martial.





Plus de 150 combattants venus de cinq pays fouleront les tatamis du complexe Didier Marie du quartier Sud, déterminés à en découdre et à truster les médailles. La Guinée-Bissau, la Gambie, la Mauritanie, le Congo et le Gabon seront représentés, promettant des combats intenses et une belle diversité.





Ngor Faye, le président de la Ligue du Nord de judo et du comité d'organisation, se montre confiant quant au bon déroulement de la compétition. "Tout est fin prêt pour démarrer la compétition. Les arbitres sont là, le matériel et la salle ont été soigneusement préparés pour accueillir les judokas dans les meilleures conditions possibles", rassure-t-il.





L'absence de l'équipe nationale du Sénégal, dont les membres vont défendre les couleurs de leurs clubs respectifs, n'entache en rien l'enthousiasme des organisateurs. "On attend plus de 150 combattants pour cette 24e édition", souligne Ngor Faye, conscient de l'importance de cet événement pour le développement du judo dans la région.