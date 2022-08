Nice cancre du mercato, Favre ne le supporte pas

Avec Ineos aux manettes et Lucien Favre à la barre, tout le monde s'attendait à un mercato ambitieux à Nice. Pourtant, le mercato estival laisse une impression très mitigée pour ne pas dire négative. Lucien Favre partage largement ce constat.

La débandade des Anglais à Nice ? En août 2019, Jim Radcliffe prenait possession de l'OGC Nice et faisait déjà rêver les supporters azuréens. Il faut dire que l'Anglais est milliardaire et tout lui réussit. De sa société Ineos à l'équipe cycliste éponyme vainqueur d'un tour de France. Trois ans plus tard, si le bilan n'est pas mauvais, l'été 2022 fait déchanter les plus optimistes. Le mercato estival se révèle décevant et peu ambitieux. Quelques beaux noms comme Kasper Schmeichel ou Aaron Ramsey, de jeunes talents comme Rares Ilie mais l'effectif ne semble pas plus fort que celui de la saison dernière.





Favre furieux, le mercato de Moody est une catastrophe

Une impression confirmée sur le terrain. Les Aiglons n'ont pas gagné un seul de leurs trois premiers matches, ne glanant que deux maigres points. En plus, ils sont menacés d'élimination précoce en coupe d'Europe après un revers à Tel-Aviv, jeudi dernier. Lucien Favre partage largement ce constat. Selon RMC Sport, la situation est très tendue en interne. Le Suisse n'est pas content du mercato mis en place par la direction. Il manque des joueurs clés : un latéral gauche, un ailier et un attaquant de pointe en priorité.





Et pour compliquer la donne, Favre ne s'entend pas avec Iain Moody. Le consultant sportif défend des pistes bien différentes de celles de son entraîneur. Et, il obtient souvent gain de cause. C'est le cas pour Aaron Ramsey, dont la venue n'était pas souhaitée par Favre. Le Suisse a mis son véto au départ de Flavius Daniliuc, convoité en Serie A. Plus globalement, les premières semaines de la deuxième ère Favre ne se passent pas convenablement. L'ancien entraîneur de Dortmund est déçu du manque de moyens fournis au mercato alors qu'il pensait viser le podium à moyen terme. De leur côté, les joueurs n'adhèrent pas totalement au discours du technicien. C'est donc sur des braises que l'OGC Nice aborde une semaine décisive avec la réception du Maccabi Tel-Aviv en barrage retour de Ligue Europa conférence puis celle de l'OM dimanche. De nouveaux faux pas et le retour de Lucien Favre pourrait s'avérer bien plus court que prévu