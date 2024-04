[Analyse] Nicola Jackson n'est pas Hasselbaink mais fera mieux que Drogba !

Transféré à Chelsea pour 37 millions d'euros en provenance de Villarreal, Nikola Jackson (22 ans, 38 matchs tcc 13 buts, 4pd) connaît émotionnellement des débuts difficiles pourtant encourageants sportivement.













Pris en grippe par certains fans du football plus particulièrement ceux de Chelsea pour son manque d'efficacité devant le but, Nikolas Jackson semble perturber ces derniers moments. En témoigne l'expression de son visage lors de la déroute 5-0 de son club sur le terrain d'Arsenal alors qu'il venait de manquer un face à face qui pouvait ramener les siens à 3-1.





















S'il affiche en Premier League un bilan moins reluisant que celui d'un certain Jimmy Floyd Hasselbaink (23 buts à ses débuts en 2000), il est bien de rappeler qu'il accomplira sauf miracle plus de gestes décisifs qu'un Didier Drogba à ses débuts avec les Blues de Chelsea lors de la saison 2004-2005. L'ivoirien avait planté 10 buts et 5 passes décisives pour sa première saison, le Sénégalais est à un geste décisif de son aîné pour l'égaler sur le plan statistique (10 buts + 4 pd pour Jakson).





















Cependant avec un peu de recul, vous conviendrez que sa maladresse devant le but est le cocktail de plusieurs paramètres. Son jeune âge, l'environnement, le doute, le changement de poste pour ne citer que ceux-ci.













Son jeune âge













Dans le monde du football, il est rare de retrouver un redoutable finisseur post formation (18-21 ans) sauf si on s'appelle Messi, Ronaldo Nazario Da Lima, Haaland, Van Basten, Andreï Chevtchenko ou à un degré moindre Mbappe. Surtout que le lion n'a pas eu la chance de bénéficier de la formation des joueurs sus cités.













Le changement d'environnement













Les footballeurs pour la plupart ont besoin d'adaptation s'ils changent de championnat. Si certains bénéficient d'une adaptation express, d'autres ont plus besoin de temps pour prendre leurs marques. Même si certains en pâtiront (kaka au Real, Sheva à Chelsea ou Thierry Henry à la Juve).













Le doute













Ses occasions franches manquées tout au long de la saison ont fragilisé le natif de Banjul.













Cette fragilité a impacté sur ses prises de décisions qui ont été tardives lors de ses derniers un contre un avec les gardiens.













Quand on sait qu'il est plus difficile pour un joueur à vocation offensive de faire dissiper le doute contrairement à un joueur à vocation défensive qui par un simple duel aérien ou un tacle réussi peut se (re)mettre dans le bain, on pourrait être indulgent envers Jackson.













Le changement de poste













Le soutien de Pochettino à son endroit est sincère. Puisque le technicien argentin avec son expérience dans la gestion des hommes est conscient de ce que peut devenir son jeune attaquant.













Si sa finition n'est pas à la hauteur de sa large palette technique semblable à celle des tout grands, il faut se dire que l'ex joueur du Casa Sports affectionne et brille plus sur le côté ou derrière l'attaquant. Les férus du foot local approuveront. Ce qui lui avait sans doute fait porter le sobriquet "Neymar".













Cette position le décharge à un degré moindre de l'exigence du poste d'avant centre mais lui permet surtout de mettre plus en évidence ses capacités de percussions et de prise de profondeur.





















D'aucuns diront que l'exigence du haut niveau balaye ces paramètres mais son talent immense en termes de décalage et de prise de profondeur offre déjà une palette assez fournie pour s'asseoir à la table des grands attaquants s'il perfectionne sa finition.