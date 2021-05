Niko Kovac (Monaco), après la victoire contre Rennes : « On est obligés de se battre pour rester sur le podium »

Sous la menace du retour de l'OL, Monaco a réussi à s'imposer face à Rennes (2-1). C'était une dure bataille pour Niko Kovac, l'entraîneur monégasque.



Niko Kovac (entraîneur de Monaco, après la victoire contre Rennes 2-1) : « C'était une très dure bataille, avec deux équipes qui ont essayé de pratiquer du beau football, mais ont eu des difficultés face au vent. Rennes est une belle équipe, très difficile à manoeuvrer, et c'est pour ça que je suis très content de cette victoire. On y va match après match, par étapes. Désormais, nous avons trois jours pour préparer la finale de la Coupe de France face au PSG. On va faire face à l'une des meilleures équipes d'Europe.









Il faut profiter de ce moment, savourer ce qu'on est en train de vivre, on a 77 points et on est obligés de se battre pour rester sur le podium. C'est dire le niveau de ce Championnat et de notre saison. Je ne souhaitais pas connaître le résultat de Lyon, et j'ai attendu d'être dans le vestiaire. On ne peut influencer que nos résultats, et c'est la raison pour laquelle on est focus sur nous. »