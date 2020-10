Nîmes-PSG (0-4) : Kylian Mbappé porte le PSG

Titulaire ce vendredi à Nîmes (0-4) deux jours après avoir disputé l'intégralité du match des Bleus, Kylian Mbappé a offert la victoire au PSG.





Cet homme a vraiment une santé de fer. Aligné dès le coup d'envoi deux jours seulement après avoir disputé l'intégralité du match de l'équipe de France en Croatie (1-2), Kylian Mbappé s'est montré en jambes ce vendredi à Nîmes (0-4), en ouverture de la 7e journée de Ligue 1. Mieux encore, le n°7 du PSG, aligné sur l'aile gauche du 4-3-3 parisien, a grandement contribué à la victoire des Champions de France, signant un doublé.





La grande satisfaction





Parfaitement servi par la nouvelle recrue Rafinha Alcantara, Kylian Mbappé ne s'est pas fait prier pour éliminer Baptiste Reynet avant de glisser le ballon dans le but vide pour son premier éclair de la soirée (0-1, 32e). Un but plein de sang-froid, avant qu'il ne conclut sa prestation par un second but inscrit juste avant son remplacement par Jesé à la 85e minute de jeu, idéalement servi dans la surface (0-3, 83e).





À la mi-temps, Mbappé déclarait au micro de Téléfoot : "Les matches s'enchaînent, j'ai toujours envie de jouer, de prendre du plaisir, j'essaye d'aider l'équipe et de marquer." Au vu de la vague de blessures qui touche le PSG actuellement, Thomas Tuchel pourra aussi se réjouir que Mbappé ait fini la partie sans pépin physique. Tout sauf anecdotique alors que le PSG s'apprête à recevoir Manchester United, mardi prochain en Ligue des champions.





Un match que l'escouade parisienne devra aborder à coup sûr sans Juan Bernat, Mauro Icardi et Thilo Kehrer.