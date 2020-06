Nkoulou s'agenouille pour George Floyd après son but

Le défenseur camerounais du Torino Nicolas Nkoulou a posé un genou à terre samedi après son but face à Parme, visiblement en hommage à George Floyd, l'Afro-Américain dont la mort après son arrestation par la police a entraîné des manifestations contre le racisme partout dans le monde.



Nkoulou, passé par Marseille et Lyon avant de rejoindre l'Italie et le Torino, a marqué de la tête et à la 16e minute le premier but du match de son équipe face à Parme. Ce match est le premier disputé en Serie A depuis trois mois et l'interruption des compétitions face à l'avancée du coronavirus. Le défenseur camerounais a ensuite pointé un doigt et les yeux vers le ciel avant de poser un genou à terre. Ce geste avait déjà été réalisé par plusieurs footballeurs depuis la reprise des compétitions en Europe, notamment l'attaquant français de Mönchengladbach Marcus Thuram.





George Floyd est mort le 25 mai à Minneapolis après avoir été plaqué au sol par un policier blanc qui a maintenu son genou sur son cou pendant de longues minutes. Son décès à la suite de cette arrestation a entraîné des manifestations et des émeutes aux Etats-Unis, puis des manifestations partout dans le monde.