Noël Le Graët fixé sur son sort ce mercredi

Noël Le Graët , President FFF fixé sur son sort ce mercredi

Le comité exécutif de la Fédération française de football aura lieu mercredi, à l'initiative de Noël Le Graët.





Voilà une nouvelle qui va ravir le ministère des Sports. Comme souhaité par Amélie Oudéa-Castera, le comité exécutif de la Fédération française de football va se réunir mercredi matin, à l'initiative de Noël Le Graët. Le président, acculé depuis sa sortie déplacée sur Zinedine Zidane dimanche et le tollé qu'elle a provoqué auquel se sont ajoutées depuis les accusations, dans nos colonnes, à son encontre de l'agente Sonia Souid, n'était pas contre le principe de réunir son gouvernement.





Au contraire, il l'envisageait même ces derniers jours et souhaitait qu'il se tienne après son audition ce mardi après-midi par les inspecteurs qui réalisent un audit sur la 3F à la demande de la ministre. Ces dernières heures, après avoir consulté ses membres, Le Graët a aussi été incité à le faire, plusieurs membres ayant peu goûté qu'il prolonge Didier Deschamps à son poste de sélectionneur jusqu'en 2026 sans les avertir. Le comex de demain matin sera l'occasion d'une grande explication et devrait déboucher sur un nouveau mode de fonctionnement.





En amont de la réunion du comex, la liste de Noël Le Graët (l'ensemble de ceux qui ont été élus à ses côtés c'est-à-dire sans Vincent Labrune et Vincent Nolorgues, respectivement président de la LFP et de la Ligue du foot amateur et membres de droit du comex) devrait aussi se réunir mercredi matin afin d'adopter une stratégie commune.