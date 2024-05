Nomination de l’Espagnol Alberto Antuño : un ancien DTN n’apprécie pas

Moustapha Gaye voit d’un mauvais œil l’arrivée d’un étranger sur le banc de l’équipe nationale féminine de basket-ball du Sénégal. L’ancien coach des Lionnes du Sénégal, qui avait aussi démissionné de ses fonctions de Directeur technique national (DTN), exprime son désaccord suite à la nomination de l’Espagnol Alberto Antuño Leal.



Il explique : « Je dois avoir le droit de réserve parce que je suis un ancien DTN. Alberto, c'est un bon entraineur, il a de la qualité si on voit ce qu'il a fait avec l'Ouganda. Mais, le Sénégal a des gens capables de faire le boulot. »



Interrogé par Source A, l’entraîneur africain le plus titré avec 3 trophées, 2 Afrobasket, et 6 finales à la clé persiste et signe : « Vraiment, si on donne la chance à certains, je pense même qu'ils peuvent faire mieux que moi. On ne peut pas continuer à faire appel à l'expertise étrangère et je pense que dans un futur proche, on va revenir avec les entraîneurs locaux ».